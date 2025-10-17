Cina: notevoli progressi economici e sociali in Xizang negli ultimi sessant’anni

Cina: notevoli progressi economici e sociali in Xizang negli ultimi sessant’anni

Negli ultimi sessant'anni, la regione autonoma cinese dello Xizang ha compiuto notevoli progressi economici e sociali, unendosi al resto del Paese nella costruzione di una società moderatamente prosperosa sotto tutti gli aspetti e intraprendendo un nuovo percorso verso la modernizzazione socialista. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/azn (Fonte video: Xinhua)