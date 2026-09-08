Cina: imprese cercano nuove opportunità alla fiera CIFIT

"È davvero una grande occasione per persone provenienti da tutto il mondo di incontrarsi e creare maggiori opportunità per le imprese, il che, in ultima analisi, migliora la vita delle persone". I partecipanti stanno cogliendo le opportunità offerte dalla 26esima edizione della China International Fair for Investment and Trade (CIFIT), in corso a Xiamen, nella provincia cinese del Fujian. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)