Cina: il tunnel più lungo di Hainan operativo nei due sensi di marcia

Scavato attraverso le montagne nel cuore della Riserva naturale nazionale di Yinggeling, il tunnel più lungo di Hainan è entrato in piena operatività in entrambi i sensi di marcia. Con una lunghezza di oltre 8 chilometri, l'opera coniuga la dimensione di grande infrastruttura e la tutela ambientale, rafforzando la rete stradale centrale dell'isola e sostenendo lo sviluppo del Porto di libero scambio di Hainan. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca2