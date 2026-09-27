Cina: il treno turistico del Wuyishan attira tanti visitatori (3)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una passeggera posa per una foto accanto al treno turistico dedicato al Parco nazionale del Wuyishan, nella stazione ferroviaria di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, il 24 settembre 2026. In vista delle festività per la Festa nazionale, il treno, che collega la stazione di Fuzhou a quella di Shangrao, nella provincia orientale cinese dello Jiangxi, attira i turisti grazie alla particolare esperienza di viaggio che offre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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