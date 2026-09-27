Cina: il treno turistico del Wuyishan attira tanti visitatori (2)

FUZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un passeggero fotografa il paesaggio lungo la ferrovia a bordo del treno turistico dedicato al Parco nazionale del Wuyishan, il 24 settembre 2026. In vista delle festività per la Festa nazionale, il treno, che collega la stazione ferroviaria di Fuzhou, nella provincia sud-orientale cinese del Fujian, a quella di Shangrao, nella provincia orientale cinese dello Jiangxi, attira i turisti grazie alla particolare esperienza di viaggio che offre.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]