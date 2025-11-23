Home Video News Ambiente Cina, il parco nazionale del Panda Gigante santuario della biodiversità
Cina, il parco nazionale del Panda Gigante santuario della biodiversità
Il Parco Nazionale del Panda Gigante della Cina protegge circa 1.340 panda giganti selvatici e funge anche da santuario per oltre 8.000 altre specie rare e simpatriche. Durante la Global Panda Partners Conference 2025 (GPP), appena conclusa, i principali esperti hanno riconosciuto l'approccio scientifico della Cina alla conservazione dei panda. (XINHUA/ITALPRESS) (Fonte video: Xinhua) mec/abr/