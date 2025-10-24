Home Video News Xinhua Cina: il “Museo Marittimo sul Mare” salpa con un nuovo look
Cina: il “Museo Marittimo sul Mare” salpa con un nuovo look
Salpa nella storia a bordo della nave da crociera Nanhai Dream diretta verso le isole Xisha, nel Mar Cinese Meridionale. Il "Museo Marittimo sul Mare" all'interno della nave appare ora più affascinante che mai. Questo spazio nuovo e migliorato presenta una mostra speciale che espone reperti archeologici sottomarini provenienti dal mare attraverso installazioni immersive. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)