Cina: Il lago Sayram nello Xinjiang diventa una meta ambita per i matrimoni
Situato a 2.073 metri sul livello del mare, nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, il lago Sayram è diventato una meta di tendenza per le coppie che desiderano sposarsi in viaggio. Dal 2024, il suo centro di registrazione dei matrimoni in loco ha rilasciato 10.000 certificati. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)