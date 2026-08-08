Cina: il Festival delle torce illumina le risaie terrazzate del Sichuan

Al calare della notte, le risaie terrazzate della contea di Yuexi, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, si illuminano con la luce delle torce. Residenti e visitatori partecipano al Festival delle torce del gruppo etnico Yi, cantando e danzando tra le terrazze per celebrare la tradizione e augurare un anno di condizioni meteorologiche favorevoli e raccolti abbondanti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/(Fonte video: Xinhua)