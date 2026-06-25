Home Video News Xinhua Cina, il C909 di produzione nazionale inaugura la seconda rotta
Cina, il C909 di produzione nazionale inaugura la seconda rotta
L'aereo C909, sviluppato a livello nazionale dalla Cina, ha inaugurato la sua seconda rotta, con un volo della Chengdu Airlines atterrato all'aeroporto di Bayanbulak, nello Xinjiang, nella Cina nord-occidentale. Il nuovo servizio Urumqi-Hejing-Kashgar dimostra ulteriormente la capacità dell'aereo di operare in modo sicuro e affidabile nelle complesse condizioni dell'altopiano. (XINHUA) mec/abr (Fonte video: Xinhua)