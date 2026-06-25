Cina: come viene percepita e applicata l’IA nel Paese rispetto ad altri mercati?

Mentre l'IA trasforma rapidamente le nostre vite e rimodella il modo in cui le imprese sono strutturate, sviluppate su scala e gestite nei diversi settori, come viene percepita e applicata l'IA in Cina rispetto ad altri mercati nel mondo? I partecipanti al Summer Davos Forum condividono le loro opinioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)