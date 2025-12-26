Cina: Harbin accende inverno con più grande parco di ghiaccio e neve

Una fiaba di ghiaccio illumina la notte! Ad Harbin ha aperto il più grande parco tematico al mondo dedicato a ghiaccio e neve, trasformando l'inverno in un parco giochi scintillante. Con l'arrivo della stagione di punta delle nevicate, l'economia del ghiaccio e della neve sta alimentando nuove tendenze di viaggio in Cina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)