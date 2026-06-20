Home Video News Xinhua Cina: Guizhou, tiro alla fune con dragon boat entusiasma il pubblico
Cina: Guizhou, tiro alla fune con dragon boat entusiasma il pubblico
Un singolare tiro alla fune in occasione del Dragon Boat Festival ha suscitato applausi nella contea di Zhenyuan, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou. Le squadre si sono affrontate sull'acqua, con il vincitore che trascinava la barca avversaria oltre una linea di demarcazione. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc (Fonte video: Xinhua)