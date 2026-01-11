GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le persone cenano in un ristorante all’interno di un complesso commerciale a Guiyang, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, l’8 gennaio 2026. La città di Guiyang è impegnata nel rinnovamento e nella riqualificazione di vecchi quartieri commerciali, strade e aree industriali. Le strade rinnovate, come Taiping, Minsheng e Qingyun Road, sono diventate spazi vivaci per il tempo libero e lo shopping, stimolando la vitalità dei consumi urbani e rafforzando l’attrattiva giovane della città.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).