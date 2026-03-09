Cina: Guangzhou, maxi airbag da 9.000 m² riduce polvere e rumori nei...

Cina: Guangzhou, maxi airbag da 9.000 m² riduce polvere e rumori nei cantieri

Un "airbag gigante" di quasi 9.000 metri quadrati è stato installato in un cantiere a Guangzhou, nel sud della Cina. In grado di operare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con raffreddamento intelligente e controllo della temperatura, il sistema a membrana pressurizzata blocca il 99% della polvere e mantiene il rumore del cantiere al di sotto dei 60 decibel. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)