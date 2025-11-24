Home Video News Xinhua Cina: Grimaldi (ICS) “Porto Hong Kong può rafforzare navigazione green”
La combinazione di punti di forza di Hong Kong le conferisce un vantaggio raro nella navigazione green, ha dichiarato a Xinhua Emanuele Grimaldi, presidente della International Chamber of Shipping, auspicando che la città rafforzi il proprio ruolo in questa transizione globale cruciale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)