Al festival dell'arte del ghiaccio e della neve di Yakeshi, nella Mongolia Interna, nel nord della Cina, cinque giganteschi "alberi di tanghulu" stanno rubando la scena. Alti fino a 11 metri, ogni albero è carico di migliaia di spiedini di biancospino candito. I visitatori possono arrampicarsi sugli alberi per raccoglierli da soli - ed è tutto completamente gratuito. L'inverno non è mai stato così dolce! (XINHUA/ITALPRESS). mec/abr