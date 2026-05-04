Cina: Jiangxi, studente pachistano restaura testi antichi con “chirurgia sui libri”

Che cosa accade a un libro dopo centinaia di anni? Nel Jiangxi, nella Cina orientale, quasi un milione di testi antichi vengono restaurati con cura, pagina dopo pagina. Uno studente pachistano dell'Università di Nanchang ha provato in prima persona la "chirurgia sui libri", ed è più difficile di quanto sembri. Ora, molte di queste fragili opere stanno diventando digitali, rendendo la storia a portata di mano. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)