Cina, giornalisti stranieri scoprono l’apertura e il patrimonio di Hangzhou

In che modo la storia incontra il futuro nello Zhejiang? Di recente, otto giornalisti internazionali provenienti da sette Paesi e regioni hanno partecipato al tour mediatico "Innovation Pulse Across a Millennium" 2026 nel distretto di Shangcheng, a Hangzhou, alla scoperta dell'apertura, del patrimonio e dell'innovazione della città nell'ambito dell'iniziativa "New Era - Discovering China". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)