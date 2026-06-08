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Repubblica popolare democratica di Corea, cerimonia per Xi in Piazza Kim Il Sung
La Repubblica popolare democratica di Corea ha organizzato una grande cerimonia di benvenuto in piazza Kim Il Sung per Xi Jinping, segretario generale del Comitato centrale del Partito comunista cinese e presidente della Cina, arrivato oggi a Pyongyang per una visita di Stato. (XINHUA) mec/lcr/mca3 (Fonte video: Xinhua)