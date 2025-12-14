Cina: freeskier Gu sottolinea ruolo allenamento intenso per acquisire fiducia

Sabato, la campionessa olimpica cinese Gu Ailing ha conquistato l'oro nell'halfpipe femminile con una straordinaria ultima run nella Coppa del Mondo FIS di freeski a Chongli. Dopo aver centrato la terza vittoria consecutiva in Coppa del Mondo al Genting Snow Park, Gu ha sottolineato l'importanza dell'allenamento intenso per acquisire fiducia e ottenere successi costanti nelle competizioni. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)