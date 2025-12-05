Home Video News Xinhua Cina: foresta di cipressi calvi nell’Anhui diventa un paese delle meraviglie
Cina: foresta di cipressi calvi nell’Anhui diventa un paese delle meraviglie
La foresta di cipressi calvi di Ningguo, nell'Anhui, si trasforma in un paese delle meraviglie invernale da non perdere. Con l'abbassarsi delle temperature, le zone umide diventano una tela vivente dipinta di un vivace cremisi, sullo sfondo di acque calme e avvolte da una sognante foschia mattutina. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)