Cina, foca tratta in salvo nuota per 200 km e torna a riva a Dalian

Una foca maculata tratta in salvo è stata liberata in mare al largo di Dalian, in Cina, ma è tornata sulla stessa spiaggia. Dopo essere stata liberata una seconda volta più al largo, "Nana" ha nuotato per 200 chilometri ed è tornata a riva in sei giorni. Ora i residenti chiedono ai visitatori di ammirare Nana da lontano senza accalcarsi, senza darle da mangiare o disturbarla. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)