A marzo cresce la produzione industriale in Italia

ROMA (ITALPRESS) - A marzo, per la seconda volta consecutiva su base mensile, la produzione industriale cresce dello 0,7% rispetto a febbraio, e dell’1,5% su base annua. Lo rileva l'Istat. Tuttavia, nonostante la ripresa di febbraio e marzo, si registra una lieve flessione dell’indice generale dello 0,2 rispetto al trimestre precedente. Nel complesso, crescono in misura marcata i beni strumentali e, con minore intensità i beni intermedi, mentre variazioni negative si osservano per i beni di consumo e l’energia. I settori di attività economica che raggiungono gli incrementi tendenziali più elevati sono la fabbricazione di mezzi di trasporto, l’attività estrattiva e la fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica. Le flessioni più ampie riguardano la fabbricazione di prodotti chimici, la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria e le altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchinari ed apparecchiature. gsl