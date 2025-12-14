Home Video News Xinhua Cina: esportati nel Regno Unito monopali per mega parco eolico
Come trasportare monopali giganti attraverso l'oceano? Trentadue monopali per l'eolico offshore costruiti in Cina, ciascuno lungo oltre 100 metri e con un peso di circa 2.300 tonnellate, sono stati esportati nel Regno Unito. Queste imponenti strutture costituiranno le fondamenta di un importante progetto di parco eolico offshore nel Regno Unito. (XINHUA/ITALPRESS) mec/vbo/mca3 (Fonte video: Xinhua)