Cina: esoscheletri alimentati dall’IA compaiono in diverse località turistiche

Sulle Fragrant Hills di Pechino si è da poco conclusa un'escursione con l'esoscheletro Viatrix, sviluppato dalla startup ULSrobotics con sede a Shanghai. L'esoscheletro si adatta all'andatura in due secondi, riduce lo sforzo del 40% e rende i sentieri ripidi molto più facili da affrontare. Dispositivi simili stanno ora comparendo in diverse località turistiche della Cina. Guardate il video per scoprire come i dispositivi indossabili alimentati dall'intelligenza artificiale stanno trasformando il modo in cui ci muoviamo. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)