Cina, da cava abbandonata a parco urbano, un futuro verde a Beipiao

Da cava abbandonata a vivace parco urbano. A Beipiao, nella provincia nord-orientale cinese del Liaoning, una cava abbandonata da tempo è stata riqualificata grazie a un intervento completo di ripristino ecologico. Stabilizzando i pendii, piantando vegetazione e aggiungendo strutture per il tempo libero, le autorità locali hanno trasformato questo sito un tempo arido in un popolare spazio verde per i residenti. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)