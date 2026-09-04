Cina-Egitto: da deserto a polo industriale, una storia di cooperazione concreta

Da deserto arido a polo industriale. La Zona di cooperazione economica e commerciale TEDA Suez tra Cina ed Egitto ospita oggi oltre 200 aziende e ha creato più di 10.000 posti di lavoro, contribuendo al contempo alla formazione di un bacino crescente di talenti locali. Un esempio concreto della cooperazione pratica tra i due Paesi. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)