Cina: entra in produzione il nuovo stabilimento Beumer a Taicang

Il Gruppo tedesco Beumer ha appena lanciato la sua nuova filiale a Taicang. Sebbene di dimensioni ridotte, la città sta diventando un importante polo industriale nella provincia del Jiangsu, con oltre 560 aziende tedesche che vi hanno avviato attività. Clicca per saperne di più sul suo appeal industriale. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)