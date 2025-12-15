Cina: economista Banca Mondiale, economia Paese mostra resilienza

La Banca Mondiale ha aumentato le sue previsioni di crescita economica per la Cina nel 2025 di 0,4 punti percentuali, portandole al 4,9%. Elitza Mileva, capo economista della Banca Mondiale per la Cina, ha affermato che la revisione è stata effettuata perché quest'anno l'economia del Paese ha dimostrato resilienza. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)