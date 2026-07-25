Cina, ecco come la vita in alta quota è diventata più confortevole

Cina, ecco come la vita in alta quota è diventata più confortevole

Un tempo, persino lavarsi e riscaldarsi rappresentavano una sfida nelle aree pastorali d'alta quota dello Xizang, situate a un'altitudine media di oltre 4.000 metri sul livello del mare. Dopo anni di ammodernamenti infrastrutturali sostenuti dal governo, la vita in queste zone è diventata più confortevole, più pulita e più comoda. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)