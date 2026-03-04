PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – L’Assemblea nazionale del popolo (NPC), l’organo legislativo nazionale della Cina, terrà la sua sessione annuale dal 5 al 12 marzo a Pechino, come affermato mercoledì da un portavoce della sessione.
La quarta sessione della 14^ NPC dovrebbe iniziare giovedì mattina e concludersi nel pomeriggio del 12 marzo, ha dichiarato il portavoce Lou Qinjian in una conferenza stampa.
Sono stati completati tutti i preparativi per la sessione, che prevede 11 punti all’ordine del giorno, ha aggiunto Lou.
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]