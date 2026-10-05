Cina, cosa la rende sempre più attraente per i talenti internazionali?

Dai falegnami ai tecnici, fino agli operatori del settore dell'istruzione, sempre più talenti internazionali guardano con interesse alle opportunità di carriera in Cina. Miriam Wickertsheim, una cittadina tedesca che vive e lavora in Cina da oltre un decennio, afferma che molti di coloro che visitano il Paese per la prima volta si rendono conto di quanto la Cina sia grande, diversificata, sicura e comoda, per poi condividere le proprie esperienze una volta tornati a casa. Il suo consiglio a chi desidera lavorare in Cina: "Vi invito a provarci". (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr (Fonte video: Xinhua)