PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero della Cina, espresso in yuan, è cresciuto del 19,2% su base annua a luglio, secondo i dati diffusi oggi dall’Amministrazione generale delle dogane.

Il valore complessivo delle importazioni e delle esportazioni di beni ha raggiunto il mese scorso i 4.660 miliardi di yuan (circa 686,26 miliardi di dollari USA), mantenendosi al di sopra dei 4.000 miliardi di yuan per cinque mesi consecutivi, secondo i dati. Le esportazioni sono aumentate del 17,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, mentre le importazioni sono cresciute del 21,2%.

Nei primi sette mesi dell’anno, il commercio estero complessivo di beni è ammontato a 30.130 miliardi di yuan, in aumento del 17,3% su base annua.

Le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia, tra cui robot industriali e stampanti 3D, sono aumentate di oltre il 50% su base annua a luglio, superando la crescita del 39% registrata nel primo semestre dell’anno.

(ITALPRESS).