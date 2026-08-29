Cina: commercio e turismo in crescita al centro di cooperazione di Horgos

Da mercato locale a polo transfrontaliero. Quella che era nata come una realtà composta prevalentemente da commercianti cinesi si è trasformata in una vivace piattaforma per il commercio transfrontaliero, riunendo marchi di diversi Paesi e promuovendo la connettività commerciale e la condivisione delle risorse. Presso il Centro internazionale di cooperazione frontaliera Cina-Kazakistan di Horgos, il commercio e il turismo sono in forte crescita durante l'alta stagione turistica. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg (Fonte video: Xinhua)