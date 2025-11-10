Home Video News Xinhua Cina: CIIE stimola la vitalità economica e promuove l’inclusività globale
In qualità di prima esposizione nel mondo a livello nazionale a tema importazione, l'ottava edizione della China International Import Expo (CIIE) si è conclusa a Shanghai con una partecipazione da record. Imprenditori ed espositori hanno elogiato l'evento come una porta d'accesso al vasto mercato cinese. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)