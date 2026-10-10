Cina: giornalista egiziana, sviluppo rurale offre spunti per il Sud globale

"Non ho bisogno di leggere molto sul futuro della Cina perché ho iniziato a vederne i segnali con i miei occhi", ha dichiarato Hoda El-Masry, vicedirettrice della rivista Rose Al-Youssef, che ha avuto modo di conoscere in prima persona lo sviluppo rurale e urbano durante la sua visita in Cina. La giornalista ritiene che condividere questa esperienza attraverso i media possa portare benefici ai Paesi arabi e africani. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)