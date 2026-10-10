Cina, scrittore di viaggi tedesco condivide la sua lettura della Lunga Marcia

"L'essenza e lo spirito della Lunga Marcia consistono fondamentalmente nel sopportare le difficoltà e nel realizzare qualcosa sopportando le difficoltà per un bene superiore". Uno scrittore di viaggi tedesco ha condiviso la sua lettura della Lunga Marcia dopo averne ripercorso l'itinerario. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat (Fonte video: Xinhua)