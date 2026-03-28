Cina chiede migliore governance globale per i diritti umani a nome di 60 Paesi

La Cina, a nome di 60 Paesi, ha presentato una dichiarazione congiunta in occasione della 61esima sessione del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (ONU), illustrando le profonde implicazioni dell'Iniziativa per la governance globale in materia di diritti umani e invitando tutte le parti a costruire congiuntamente un sistema globale di governance per i diritti umani equo, giusto e reciprocamente vantaggioso. (XINHUA/ITALPRESS) mec/fsc/mca1 (Fonte video: Xinhua)