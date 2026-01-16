Cina: Changchun si prepara per Universiadi invernali FISU del 2027

Giovedì si è tenuto l'evento che segna il conto alla rovescia di un anno per la 33esima edizione dei Giochi mondiali universitari invernali FISU. La 33esima Universiade invernale FISU si svolgerà dal 15 al 25 gennaio 2027. Le sedi di gara saranno suddivise tra la sede principale di Changchun e la sede secondaria nella città di Jilin. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)