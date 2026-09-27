Cina: cesto di fiori gigante in piazza Tian’anmen per la Festa nazionale (2)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti osservano un’installazione a forma di gigantesco cesto di fiori in piazza Tian’anmen, a Pechino, il 25 settembre 2026. Il cesto è stato allestito in vista delle festività per la Festa nazionale. Lungo il viale Chang’an saranno disposti dieci gruppi di aiuole tridimensionali per contribuire all’atmosfera festiva. Le aree verdi ai lati della piazza continuano a ospitare fasce floreali. Inoltre, lungo il viale Chang’an saranno collocati fiori su una superficie di oltre 7.000 metri quadrati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).