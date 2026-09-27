Cina: cesto di fiori gigante in piazza Tian’anmen per la Festa nazionale (1)

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni turisti osservano una gigantesca installazione a forma di cesto di fiori in piazza Tian’anmen, a Pechino, il 25 settembre 2026. L’installazione è stata collocata nella piazza in vista delle festività per la Festa nazionale. Dieci gruppi di aiuole tridimensionali saranno disposti lungo il viale Chang’an per rendere più festosa l’atmosfera. Le aree verdi ai lati della piazza continueranno a ospitare decorazioni floreali a nastro. Inoltre, lungo il viale Chang’an saranno collocati fiori su una superficie di oltre 7.000 metri quadrati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).