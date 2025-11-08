Home Video News Xinhua Cina: Ceo Maidelong, azienda beneficia dell’apertura di alto livello del Paese
Cina: Ceo Maidelong, azienda beneficia dell’apertura di alto livello del Paese
Maidelong, precedentemente Metro China, presenta 130 prodotti - di cui 60 al debutto - all'ottava edizione della CIIE. Il gigante della distribuzione afferma di essere prosperato grazie all'apertura di alto livello della Cina e di continuare a espandersi a livello nazionale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/sat (Fonte video: Xinhua)