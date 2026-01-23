Cina: Camera di Commercio Italiana visita stabilimento Industrie Saleri

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Una rappresentanza della Camera di Commercio Italiana in Cina, guidata dal presidente Lorenzo Riccardi, ha visitato lo stabilimento di Industrie Saleri Italo SpA a Shanghai, dove ha incontrato il Country Manager Angelo Bona. Saleri è un’azienda leader nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi avanzati di gestione termica e raffreddamento per il settore automotive. Grazie a collaborazioni di lunga data con i principali brand automobilistici internazionali, l’azienda ha costruito una solida reputazione come partner tecnologico di riferimento per il segmento automotive premium.

Oggi Saleri guida un gruppo industriale globale strutturato in due linee di business — Original Equipment e Aftermarket — in grado di affrontare le sfide della trasformazione del settore automotive attraverso soluzioni tecniche innovative e integrate.

– Foto Camera di Commercio Italiana in Cina –

(ITALPRESS).