Cina: boom dei caffè nelle aree rurali alimenta una nuova tendenza di consumo

La crescente diffusione dei caffè nelle aree rurali della Cina ha dato impulso a nuove forme di consumo e turismo. Unisciti a Zhao Jinzheng di Xinhua per visitare Jingxian, una piccola contea che ospita oltre 80 caffè, e scoprire come questi contribuiscono a stimolare la vitalità economica locale. (ITALPRESS/XINHUA) mec/lcr/azn (Fonte video: Xinhua)