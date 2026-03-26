Cina: BFA, esperti valutano crescita e governance IA per benefici più ampi

Cina: BFA, esperti valutano crescita e governance IA per benefici più ampi

In un sotto-forum di ieri a tema "Avanzamento e progressi della robotica umanoide", in occasione della Conferenza annuale 2026 del Boao Forum for Asia(BFA), i partecipanti hanno discusso su come bilanciare lo sviluppo e la governance dell'IA per garantire che la tecnologia vada a beneficio dell'umanità. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca1 (Fonte video: Xinhua)