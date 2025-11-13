Cina: azienda chimica tedesca amplia investimenti con un aggiornamento tecnologico

"Sono molto ottimista riguardo al mercato cinese", ha dichiarato Michael Rockel, CEO di LANXESS Greater China, mentre la sua azienda martedì ha celebrato l'ampliamento della capacità produttiva della sua base di Qingdao, un'iniziativa volta a soddisfare la crescente domanda di additivi per la gomma in Cina. (ITALPRESS/XINHUA) mec/mgg/gtr (Fonte video: Xinhua)