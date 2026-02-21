Cina: artisti equestri si esibiscono a Lhasa in occasione del Capodanno tibetano (3)

LHASA (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Artisti equestri salutano il pubblico prima delle esibizioni a Lhasa, nella Regione Autonoma dello Xizang, nel sud-ovest della Cina, il 20 febbraio 2026. Lunedì è stata la vigilia del Capodanno cinese, che quest’anno cadeva appena un giorno prima della Notte di Gutu del calendario tibetano, preludio al Capodanno tibetano, detto anche Losar, la festività più importante del calendario tibetano. Il Losar è un momento di riunione familiare, caratterizzato da rituali religiosi, lunghe preghiere, corse di cavalli, incontri familiari e banchetti. La città di Lhasa ha ospitato venerdì esibizioni equestri etniche e corse di cavalli, nel quarto giorno dell’Anno del Cavallo e anche nel terzo giorno del Capodanno tibetano, mettendo in mostra eccellenti abilità tradizionali e offrendo uno spettacolo visivo al pubblico.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).