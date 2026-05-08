Cina, area panoramica accoglie ospiti inattesi con una campagna pet-friendly

Un'area panoramica nella provincia dello Henan ha inaugurato una campagna che offre l'ingresso gratuito a chiunque porti con sé un animale domestico. L'idea era attirare visitatori, ma gli organizzatori hanno presto scoperto che il termine "animale domestico" può avere un significato molto ampio. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr/mca2 (Fonte video: Xinhua)