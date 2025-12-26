Home Video News Xinhua Cina: apre al traffico il tunnel autostradale più lungo del mondo
Cina: apre al traffico il tunnel autostradale più lungo del mondo
Il tunnel Tianshan Shengli, lungo 22,13 km e il più lungo tunnel autostradale del mondo, è stato ufficialmente aperto al traffico venerdì. Attraversando la sezione centrale dei monti Tianshan, nella regione autonoma dello Xinjiang Uygur, nella Cina nord-occidentale, il tunnel riduce a soli 20 minuti un viaggio attraverso le montagne che in passato richiedeva diverse ore. (XINHUA/ITALPRESS) mec/sat/mca3 (Fonte video: Xinhua)